Le bébé de la pochette de l’album «Nevermind» de Nirvana poursuit le groupe

Le bébé flottant après un billet dans une piscine est devenu une icône de la culture punk. L’album date de 1991 et 30 ans plus tard, le bébé est devenu un jeune adulte. Spencer Elden est le jeune homme qui estime que sa vie a été rendue compliquée suite à cette pochette et son succès. Il décide maintenant de porter plainte contre le groupe et la maison de disques pour exploitation sexuelle et estime qu’ils n’ont pas respecté les lois fédérales en matières de pédopornographie. Il argumente sa plainte sur le fait qu’il ne pouvait pas donner sa permission pour la prise de cette photo et surtout de son utilisation. Il ajoute que cette image correspond à de la pornographie juvénile. Lors du tournage, il aurait été promis à l’époque de couvrir les parties génitales de l’enfant sur la couverture avec un autocollant, chose qui n’a finalement jamais été faite.

Le magazine TMZ fait remonter des éléments de la plainte. L’avocat de Spencer Elden explique que le jeune homme a « subi des dommages permanents » ainsi que « des problèmes émotionnels extrêmes et permanents qui se manifestent également physiquement, une perte de capacité de revenu à vie et une perte de joie de vivre ».

Pas de contrat pour l’utilisation de l’image Spencer Elden et son avocat demandent des dommages et intérêts à hauteur de 130.000 $ à chaque membre restants du groupe Nirvana ainsi qu’au photographe, Kirk Weddle, et à la maison de disques. Enfin, Spencer Elden souhaite aussi défendre ses parents qui n’ont touché que 200 dollars, soit l’équivalent de 170 euros pour la journée de tournage. La situation autour de cette photo est d’autant plus problématique que les parents n’auraient jamais signé de contrat concernant l’utilisation de l’image.