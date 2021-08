Les attaques des vaches sauvages en Corse font peur aux médias internationaux

Le New York Post, le Times ou The Cut commencent à s’emparer du sujet dans leurs colonnes. La Corse serait le lieu d’attaques de vaches sauvages de plus en plus fréquentes. Les vaches errantes sont communes en Corse, il serait question de 15.000 individus qui se baladent sur l’île. Mais ces derniers temps, plusieurs personnes ont subi les attaques de ces vaches. Une femme de 70 ans aurait été gravement blessée à la jambe, tandis qu’un homme a été transporté à l’hôpital après avoir été écorné par une vache sur une plage. Les journaux internationaux rapportent ces faits et conseillent aux habitants et aux touristes de laisser les vaches tranquilles s’ils en croisent. Les bovins ont été observés de plus en plus souvent et ne se cantonnent plus seulement aux plages mais commencent à s’immiscer près des lieux d’habitations. Ainsi, dans le village de Lozzi, des vaches circulent depuis le début de l’été dans les ruelles. Les habitants s’inquiètent comme le rapporte le journal Corse Matin. Les parents craignent de laisser les enfants jouer dans la rue. Le maire du village, François Acquaviva a même déclaré au journal : « Si cela continue, il va y avoir des morts ». C’est vrai qu’il est difficile de faire le poids face à une vache de presque une tonne.

Pas les moyens humains et financiers François Acquaviva a ajouté : « J’ai demandé aux gendarmes de tourner plus régulièrement. Et l’on verbalise les propriétaires lorsque les vaches sont identifiables. Mais je n’ai les moyens ni humains ni financiers de parquer les vaches, ou de clôturer les terrains ». Le maire s’inquiète de la situation et considère que « cela nuit à la Corse et aux Corses, et même si les vaches sur la route font sourire les touristes ».