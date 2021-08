Moment insolite au zoo de Londres: les animaux montent un à un sur la balance pour la pesée annuelle (vidéo)

Le moment est tout aussi insolite qu’important : au zoo de Londres (ZSL London Zoo), cette semaine, l’heure est à la pesée. Les 20.000 animaux du parc animalier doivent passer sur la balance et être mesurés. Un travail titanesque, que les soigneurs réalisent chaque année afin de surveiller la santé et s’assurer du bien-être de leurs protégés.

Mais la tâche n’est pas facile, surtout quand les espèces à peser et à mesurer vont du tout petit papillon au grand lion, en passant par les singes et les tortues. Alors les soigneurs utilisent toutes les techniques possibles, en plaçant par exemple la balance sur le chemin du repas des pingouins, ou en effectuant la pesée sous forme de jeu pour les singes et le lion par exemple. Et ce moment donne lieu à des images impressionnantes, mais aussi adorables et drôles, comme vous pouvez le voir en tête d’article.