La RTBF fait grève: les programmes chamboulés

Les syndicats de la RTBF ont décidé de lancer un préavis de grève pour le mardi 31 août, soit le jour où l’administrateur général du service public, Jean-Paul Philippot, dévoilera les grilles de rentrée en télé et radio.

La raison de cette grève est la disparition de la mise au statut du personnel contractuel de la RTBF, explique à Sudinfo Bernard Gabus, président de l’IRW-CGSP : « Depuis 2002, il n’a plus jamais eu de sélections ou d’examens d’intégration à la nomination. Or, la RTBF, vu son statut d’entreprise publique est en principe obligée de recruter à titre définitif comme dans les administrations publiques […] Les dernières nominations datent de 1995. Depuis lors, toute personne qui a été engagée et qui fait sa carrière à la RTBF n’a jamais l’occasion de pouvoir être nommée. C’est inacceptable ! ».