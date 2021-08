Soprano se confie sur son enfant placé qu’il n’a jamais connu (vidéo)

Comme le confie le chanteur, tout a commencé alors qu’il n’était qu’un adolescent. « J’étais avec une fille. On a eu un enfant à 16 ans. On était trop jeune, c’était compliqué pour elle aussi. Elle l’avait mis à la DDASS parce qu’elle était trop jeune, mais, elle ne m’avait pas averti. Elle l’a placée et elle m’a prévenu après », explique-t-il.

Le problème depuis pour Soprano, c’est que l’enfant est né sous X. Or la loi française est claire : si un bébé naît avec ce statut et qu’il n’est pas reconnu par ses parents biologiques, ces derniers n’ont plus aucun droit. « Je ne suis pas le père, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Du coup, c’est le truc qui m’a fait le plus mal parce qu’à l’heure actuelle, je ne sais pas s’il est vivant, s’il est en bonne santé. C’est quelque chose de compliqué pour moi », ajoute le chanteur.