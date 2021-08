Couac aux Jeux paralympiques: une remise de médailles reportée d’une heure car il manque un drapeau belge

Il semblerait que les organisateurs des Jeux paralympiques de Tokyo ne s’attendaient pas à voir deux Belges en même temps sur un podium ce mardi ! En effet, alors que nos deux compatriotes Peter Genyn et Roger Habsch devaient monter sur le podium protocolaire pour recevoir leur médaille glanée lors du 200m, on leur a demandé de patienter une heure supplémentaire, rapporte la RTBF.

La raison ? Impossible de trouver un second drapeau belge à hisser sur le podium ! Les organisateurs ont donc été obligés de retarder la cérémonie de remise des médailles, pour partir à la recherche d’un deuxième drapeau belge. Qui a fini par apparaître une heure plus tard, permettant à Peter Genyn et Roger Habsch de recevoir comme prévu leur médaille, celle d’argent pour le premier et celle de bronze pour le second.