«Koh-Lanta: la légende»: la surprise de taille qui attendait les premiers éliminés

La semaine dernière, TF1 diffusait le premier épisode de cette édition spéciale « All stars », célébrant les 20 ans de « Koh-Lanta ». L’occasion pour les téléspectateurs de retrouver des candidats emblématiques, mais aussi plusieurs nouveautés. Pour la première fois, les aventuriers ont été séparés (temporairement) en deux équipes non-mixtes : les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Lors des deux premiers épisodes, on a pu voir qu’en plus de cette division inédite, les héros de « Koh-Lanta » se sont affrontés en individuel au sein de leur propre tribu, lors d’épreuves d’immunité. Lors du conseil de la semaine dernière, ce sont donc deux candidats qui ont été éliminés, un homme et une femme, à savoir Ugo et Karima.

Mais à la fin de l’épisode de la semaine dernière, la production laissait entrevoir une nouveauté. Les téléspectateurs avaient en effet pu voir dans les dernières secondes du programme que les deux éliminés se retrouvaient devant un panneau leur indiquant « A vous de choisir », semblant indiquer qu’ils ne seraient finalement peut-être pas directement exclus du jeu. Le suspense a été levé hier soir puisque le jeu d’aventure a repris au même endroit. À savoir Ugo et Karima devant faire un choix. Face à eux, un premier panneau indiquait : « Vous espérez avoir une chance de revenir dans l’aventure, prenez ce flambeau et suivez ce sentier. Vous ne pourrez désormais plus compter que sur vous-même ». Pointant dans l’autre direction, le second proposait cette option : « Si vous ne souhaitez pas forcer le destin, suivez ce chemin qui vous permettra de quitter définitivement l’aventure « Koh-Lanta » ».