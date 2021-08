«Koh-Lanta»: à cause d’un problème au cœur, Loïc aurait pu ne pas participer à l’émission

« Je peux enfin vous en parler », commence Loïc dans un long texte, « On m’a découvert sur un test à l’effort un petit problème au niveau du coeur ». Suite à ça, l’aventurier a subi un mois d’analyses médicales pour vérifier qu’il n’avait rien de grave. « Un long moment très difficile pour moi (qui ne pensais qu’à ‘Koh-Lanta’ et à pouvoir y participer) mais également pour mes proches, qui eux pensaient plus à ma santé personnelle », explique-t-il. Finalement, les analyses plus poussées n’ont révélé aucune anomalie particulière, et il a reçu l’aval des médecins de « Koh-Lanta » pour se lancer dans l’aventure.