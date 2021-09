Pendant les inondations à New York, un homme sort son matelas gonflable et sa chicha (vidéos)

New York et l’État du New Jersey ont été durement touchés par la tempête Ida qui a provoqué 44 victimes pour le moment. Pour la ville de New York, les inondations provoquées sont une « première » et une « urgence inondations » a été lancée. Toutes les lignes de métro ont été fermées, il en est de même pour les autres types de transports en commun et pour les écoles.

Cependant certain ont visiblement une autre vision de la situation puisqu’un homme a été vu dans une ruelle, installé sur son matelas gonflable en train de fumer une chicha. L’homme tagué dans la vidéo a comme pseudo « Mrrottenapple » et est tatoueur à New York. Les images de son moment ont été relayées sur différents médias en ligne. Elles tranchent avec le drame vécu au moment même dans la métropole.