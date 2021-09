La nièce d’Annie Cordy revient sur les derniers instants de l’artiste

Décédée le 4 septembre 2020 , il y a tout juste un an donc, Annie Cordy, 92 ans, n’avait pas d’enfant. Mais avec Michèle Lebon, sa nièce, c’était tout comme. « Mimi » est la fille de Jeanne, la sœur aînée d’Annie, et elle est aussi la filleule de l’interprète de « Tata Yoyo ». Des liens qui ont fait naître une relation très fusionnelle entre les deux femmes, à tel point qu’elles vivaient ensemble à Vallauris depuis de nombreuses années, et Michèle Lebon était devenue l’assistante d’Annie Cordy.

« D’abord, je lui servais de chauffeur et d’habilleuse en tournée, jusqu’à ce qu’elle me propose de travailler à ses côtés et même qu’on vive toutes les deux ensemble […] Je vivais un peu comme les enfants de parents divorcés, un coup avec ma mère, un coup avec Annie », raconte « Mimi » à France Dimanche, un an après la disparition de sa marraine, qu’elle surnommait « ma p’tite mère ».