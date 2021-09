Stéphane Vanhandenhoven (Affaire conclue) s’en prend à Cyril Hanouna lors d’une interview

À l’approche d’un prime inédit de l’émission d’enchères « Affaire conclue », Stéphane Vanhandenhoven était l’invité de Télépro pour une interview retransmise en live sur Instagram. L’occasion pour l’acheteur belge d’en dire plus sur le principe de cette émission spéciale, qui sera diffusée le 7 septembre prochain sur France 2, et de répondre également aux questions des téléspectateurs.

L’un d’eux, apparemment fan de Stéphane Vanhandenhoven, a demandé s’il était possible de le rencontrer un jour. Une demande banale, mais à laquelle l’antiquaire bruxellois a répondu à sa manière… « Bienvenue ! », a-t-il d’abord lancé, avant de rappeler le principe de l’émission d’enchères : « Je rappelle d’ailleurs que ce sont les objets qui sont castés, ce ne sont pas les gens ». Et puis contre toute attente, Stéphane Vanhandenhoven a lancé une pique gratuite à une autre émission française bien connue, « Touche pas à mon poste » : « On n’est pas chez Hanouna, où on met les bimbos au premier rang et les moches aux toilettes, quoi. Ce sont les objets qui sont castés ».