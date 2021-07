Tension sur le plateau de «Affaire conclue»: certains acheteurs ne se parlent plus

Grand succès de France 2, l’émission d’enchères « Affaire conclue » est apparemment source de tensions. Star Mag révèle en effet que l’entente n’est pas vraiment optimale entre les acheteurs du programme. Entre les anciens comme Julien Cohen ou Caroline Margeridon et les nouveaux venus, tel François-Xavier Renou (le remplaçant de Jean-Pierre Chalençon), des tensions sont rapidement apparues.

« Il y a une guerre d’ego entre les anciens et les nouveaux. François-Xavier Renou se prend pour une star et agace tout le monde », raconte une source proche du programme à nos confrères. Mais celui qui est aussi connu sous le nom de scène Fransoa Superstar n’est pas le seul à poser problème au sein de l’équipe. Il semblerait par exemple que Caroline Margeridon ne s’entende pas avec Alexandra Morel et n’a plus de bonnes relations avec Julien Cohen. Ce qui fait que certaines têtes emblématiques de « Affaire conclue » ne se parlent même plus.

De plus, des acheteurs comme le Belge Stéphane Vanhandenhoven, commencent à se lasser. « Alexandra Morel et Stéphane Vanhandenhoven s’ennuient et ont demandé à faire moins d’émissions, ils s’éloignent », explique cette même source, qui pointe le fait que les objets amenés par les vendeurs sont de moins en moins intéressants. Même Julien COhen « en a marre et s’ennuie », semble-t-il.