Emmanuel Macron agressif avec un élève lors de sa visite à Marseille? La vidéo qui agite la Toile

Le 2 septembre, Emmanuel Macron était en déplacement à Marseille, où il s’est notamment rendu dans une école. Le président français s’y est livré à une séance de questions-réponses avec les élèves qui l’ont accueilli dans leur classe de CM2. Il a répondu avec plaisir et sans langue de bois aux questions des petits étudiants, notamment sur son salaire.

Mais lorsqu’un élève lui a demandé « Est-ce qu’on va aider Kaboul ? », l’ambiance semble soudain être devenue plus sérieuse. C’est en effet ce que laisse croire l’extrait de ce moment débriefé dans « C à vous » par Bertrand Chameroy. Sur les images, on entend Emmanuel Macron demander au jeune homme de répéter sa question, lui lançant un « Qu’est-ce qu’il y a ? » un peu brut. « Tu sais ce qu’il se passe à Kaboul ? », dit ensuite le Président à l’élève, qui avoue que non, il ne sait pas. Emmanuel Macron lui répond alors du tac au tac : « Pourquoi tu me demandes ça alors ? ».

L’extrait diffusé dans « C à vous » s’arrête là, et rapidement, les téléspectateurs se sont quelque peu indignés de voir sur quel ton le chef d’État s’adressait à un jeune garçon d’une dizaine d’années. « Quand Emmanuel Macron rencontre un enfant qui a plus de réflexion que McFly et Carlito, le ton n’est plus tout à fait le même… », écrit notamment Julie Garnier, membre de La France Insoumise, sur Twitter.