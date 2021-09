Emmanuel Macron tient son pari avec McFly et Carlito et provoque l’indignation (vidéo)

À l’occasion de la rentrée, Emmanuel Macron a partagé sur Twitter une vidéo ou il annonce son soutien aux jeunes qui font leur rentrée scolaire. Il en profite aussi pour avoir une « pensée particulière » pour Samuel Paty, l’enseignant qui a été tué après avoir montré des caricatures du prophète Mahomet à ses élèves. Emmanuel Macron a déclaré : « J’ai une pensée toute particulière pour les parents et les collègues de Samuel Paty » ajoute que « personne n’a oublié » ce drame et « combien le beau métier d’enseignant est au cœur de la nation, de notre pacte pour nos enfants et nous tous ». Surtout, durant toute la vidéo, Emmanuel Macron tient dans ses mains un cadre dans lequel se trouvent les photos des deux youtubeurs McFly et Carlito. En début d’année, le président avait mis au défi les deux youtubeurs de réaliser une vidéo présentant les gestes barrières. Le pari a été tenu du côté des youtubeurs qui ont atteint les 10 millions de vues en quelques jours à peine. Ils ont ensuite été conviés au palais de l’Élysée pour réaliser un jeu de questions. Enfin les deux youtubeurs ont été invités à participer à un vol lors du défilé du 14 juillet.

« Indécent et irrespectueux » Mais l’association des deux informations n’est pas passée, notamment pour des élus de droite et d’extrême droite. Partager dans la même vidéo un hommage à l’enseignant et une référence au défi avec les youtubeurs a été perçu comme « indécent » et « irrespectueux ». Marine Le Pen a écrit sur Twitter : « Rendre hommage au regretté professeur Samuel Paty, assassiné par l’islamisme, tout en exposant la photo de deux guignols de YouTube dans le cadre d’un pari potache : les mots manquent pour qualifier ce niveau d’indécence et d’irrespect ».