Coline Berry est «révoltée» de voir son père Richard Berry jouer l’avocat de femmes et d’enfants

« Révoltant et insultant »

Dans un autre passage de la lettre, Coline Berry explique que le rôle endossé par son père dans le spectacle est « révoltant et insultant » : « C’est en tant que femme et en tant que plaignante que je trouve révoltant et insultant qu’une personne qui a déjà reconnu certains des faits dont on l’accuse à l’égard des femmes puisse revendiquer d’être le porte-parole de ces dernières et d’enfants victimes d’infractions pénales ».