«Koh-Lanta»: la dernière émission pour Claude et son aversion pour l’épreuve des poteaux

Lors du portrait animé par Nikos Aliagas, la question de la fameuse épreuve du poteau est arrivée. Comment le chouchou des téléspectateurs n’a réussi qu’une seule fois en 2020 à remporter l’épreuve de patience et d’endurance ? Claude s’est expliqué un peu plus sur cet échec : « L’expérience n’a pas suffi. Je me suis dit que j’allais la gagner et non. Ça s’est joué à la plus calme, la plus concentrée du côté de Naoil. Généralement, quand j’arrive à cette dernière épreuve, pour moi c’est déjà le temps de faire le bilan de mon aventure et c’est déjà, entre guillemets, gagné . Donc pour moi, c’est vrai que c’est toujours arrivé à ce moment-là que je suis moins à 100 %. Je le sais de toute façon. Et puis je ne l’aime pas cette épreuve ! » précise-t-il dans un éclat de rire.

Il confie aussi à Nikos Aliagas comment « Koh-Lanta » a commencé pour lui en 2010, grâce à sa sœur : « C’est ma sœur qui m’a fait le dossier, qui m’a fait la lettre car elle est littéraire, elle a une belle plume et elle me connaît bien. Je pense qu’elle était plus à même à parler de moi. Moi, je suis assez pudique, je n’aurais pas réussi je pense à faire une lettre de motivation comme la sienne. Donc je lui ai dit « écoute, si tu me fais la lettre, moi, ce truc-là, je veux bien l’essayer ». Cette aventure, je venais de la découvrir hein, j’avais regardé quelques épisodes et elle m’a dit « allez, c’est parti ! » Et c’est parti de là » raconte-t-il. Il garde de cette première émission, des souvenirs marquants : « Magnifique souvenir, ma plus belle aventure même si c’était la plus dure. Parce que c’est la plus pure, c’est la première, celle où tu découvres . Chaque jour, c’est dur mais chaque jour, t’as envie de voir ce qui va se passer le lendemain. Et ça, c’est un moteur ».