Sa belle-mère tente de l’empoisonner le jour de son mariage avec un cupcake

Une livraison inattendue

La cérémonie et la réception se passent bien, les jeunes mariés profitent de la soirée et l’organisatrice supervise les allées et venues des invités. Elle explique qu’à un moment, elle remarque une livraison non attendue de cupcakes en plus des desserts prévus. Lorsqu’elle se renseigne sur la provenance de ces gâteaux, la belle-mère explique que c’est elle qui les a commandés : « Je voulais juste m’assurer que tout le monde avait assez de dessert » dit-elle. Callie laisse faire puisque la démarche ne semble pas problématique.