Angelina Jolie confie avoir eu peur pour sa sécurité et celle de «toute sa famille» avec Brad Pitt

Angelina Jolie a donné une interview libératrice dans The Guardian. Dans ce moment de confidence, l’actrice revient sur la décision de la rupture mais aussi les raisons qui ont poussé Brad Pitt et Angelina Jolie à se séparer. Les deux acteurs doivent aujourd’hui faire face à la procédure de divorce et les litiges qui en découlent notamment la garde de leurs cinq enfants encore mineurs, les jumeaux Knox et Vivienne, 12 ans, Shilo, 14 ans, Zahara, 16 ans, et Pax, 17 ans. Angelina Jolie assure que cette décision a été réfléchie : « Je ne suis pas le genre de personne qui prend des décisions, comme celles que j’ai dû prendre, à la légère. Il m’a fallu beaucoup de temps pour être dans une position où je sentais que je devais me séparer du père de mes enfants ».

Si juridiquement, Angelina Jolie ne peut pas confier tous les détails du dossier, elle peut tout de même répondre à quelques questions. Quand The Guardian lui demande alors de confirmer si elle a eu peur pour la sécurité de sa famille, l’actrice répond : « Oui, pour ma famille. Ma famille entière ».

Une longue bataille juridique Le début de l’histoire menant à la rupture remonte à quelques années. Lors d’un vol international, Brad Pitt serait alors devenu violent verbalement et physiquement envers ses enfants. Une enquête a été ouverte au Département des services à l’enfance et à la famille de Los Angeles mais aussi par le FBI. Finalement, Brad Pitt a toujours nié et s’est trouvé innocenté par la suite de tout acte répréhensible.