Un météore comme une boule de feu a été aperçu dans le ciel breton et anglais (vidéos)

La nuit du dimanche 5 septembre a été mouvementé dans le Finistère en France. Un météore qui ressemblait à une énorme boule de feu est passé dans le ciel. L’objet volant a aussi été aperçu dans le sud de l’Angleterre à la même heure. Ce qui semble être un météore est passé sur une trajectoire entre Brest et Morlaix et a aussi été aperçu depuis Douarnenez.

Pour le moment, les spécialistes et les pompiers et gendarmes de la région n’ont pas encore signalé de point d’impact. Il se pourrait que le météore ait fini sa course dans la Manche. Mais il est aussi possible que le caillou se soit désintégré dans le ciel. Il n’empêche que le phénomène en a inquiété quelques-uns puisque les services de la gendarmerie et des pompiers ont reçu de nombreux appels.