Une arnaque en ligne utilise l’image de Benoît Poelvoorde: l’acteur saisit la justice

Ces dernières semaines, de nombreux Belges ont reçu un étrange message. Dans celui-ci, Benoît Poelvoorde donne des conseils d’investissements, prétendument depuis le plateau de l’émission Quotidien, et un lien renvoie vers des supposées plateformes de trading de crypto-monnaies. Sauf qu’en réalité, l’acteur n’a jamais rien fait de tel ! Choqué par cette duperie, il a déposé une plainte pénale contre X avec constitution de partie civile, fait savoir l’agence Belga.

Si Benoît Poelvoorde s’est déjà rendu sur le plateau de Yann Barthès, jamais il n’y a fait la moindre déclaration sur le milieu des affaires et il est encore moins devenu conseiller financier. Cette « information » est totalement fausse, ajoutent ses avocats. Evidemment, l’acteur n’a pas non plus donné son autorisation afin que son nom et son image soient utilisés de la sorte. Belga fait savoir que le SPF Economie a été prévenu des faits et que les sites mentionnés dans ces messages frauduleux ont été signalés.