La presse internationale rend aussi hommage à Jean-Paul Belmondo

Le décès de Jean-Paul Belmondo a créé un véritable séisme dans la francophonie. Mais ailleurs aussi, la nouvelle a ému le public. Que ce soit dans les pays latins, outre-Manche ou même outre-Atlantique, plusieurs titres de presse ont tenu à rendre hommage à l’acteur mort dans son domicile parisien ce lundi.

Comparé à Marlon Brando et James Dean

Dans le monde anglo-saxon, nombreux ont été les journaux à en parler. C’est le cas par exemple du Guardian au Royaume-Uni qui salue « cet acteur au visage de boxeur » qui a su « rendre le crime sexy ». « Le visage de Belmondo était superbement beau, grossier, terrestre, sexy et réel. Il avait le nez cassé par sa carrière de boxeur amateur et des lèvres pleines et mal moulées », continue le quotidien. Toujours outre-Manche, la BBC a elle aussi reconnu son talent qui a « captivé l’imagination de la jeunesse française des années 1960 ». De l’autre côté de l’Atlantique, le très respecté New York Times compare Jean-Paul Belmondo à Marlon Brando et James Dean. « Une certaine décontraction française », titre The Hollywood Reporter.