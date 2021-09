Bruno remporte sa 9e étoile mystérieuse dans «Les 12 coups de midi»: du jamais-vu

Il détient tous les records de l’émission. Bruno, actuel maître de midi des « 12 coups de midi » sur TF1, est même le candidat avec le plus de participations victorieuses à un jeu télévisé, dans le monde ! Bruno est devenu le plus grand gagnant du programme présenté par Jean-Luc Reichmann car il a battu tous les anciens champions, dépassant les records de participations donc, de gains maintenant et de découverte d’étoiles mystérieuses.

Ce jeudi, le maître de midi a d’ailleurs empoché sa neuvième étoile ! Et à peine trois semaines après sa huitième étoile. Il a réussi à décrypter les quelques indices apparents, alors que certains étaient encore recouverts par des cases de l’étoile. Bruno a proposé le nom d’Estelle Lefébure et bingo ! C’est bien la mannequin qui se cachait derrière.