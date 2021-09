Eric Zemmour reste sur CNews malgré la décision du CSA

Officiellement, CNews limite sa réaction à la déclaration suivante : « Nous sommes très surpris par la décision du CSA, car Eric Zemmour ne s’est pas déclaré candidat à l’élection présidentielle. Nous nous laissons le droit de commenter [cette] décision ultérieurement ». Mais en privé, la chaîne n’en pense pas moins selon Les Jours. D’après ce site d’information, le directeur délégué Thomas Bauder a tenu des propos cinglants vis-à-vis du CSA : « Ils n’ont qu’à décompter le temps de parole et on verra bien ».

Pour le régulateur de l’audiovisuel, certes Eric Zemmour n’est pas officiellement candidat mais son statut a bel et bien changé. Outre les rumeurs de sa candidature à la présidentielle, d’autres « récents développements » posent question. Le polémiste a ainsi commencé une tournée promotionnelle pour son dernier livre qui a des allures de campagne électorale et ses soutiens sont activement à la recherche des 500 signatures requises pour être candidat. Il peut donc « être regardé dorénavant, tant par ses prises de position et ses actions, que par les commentaires auxquels elles donnent lieu, comme un acteur du débat politique national », juge le CSA.