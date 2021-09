La police néerlandaise a-t-elle arrêté le patron de la mafia sicilienne… ou un fan de formule 1?

C’est le « capo di tutti capi », l’homme le plus recherché de la Cosa Nostra. Depuis 1993, Matteo Messina Denaro est en fuite et il est impossible de mettre la main dessus, ou de moins jusqu’à aujourd’hui. Car ce mercredi, un homme a été arrêté dans le restaurant « Het Parool », à deux pas de la gare centrale de La Haye, aux Pays-Bas. Selon le propriétaire de l’établissement, il s’agirait du fameux chef de la mafia sicilienne. La radio-télévision néerlandaise (NOS) a contacté les autorités et celles-ci ont confirmé avoir arrêté un homme et qu’il pourrait s’agir de Denaro. Mais si l’emploi du conditionnel est de rigueur, ce n’est pas pour rien. Car depuis, il s’est avéré qu’il pourrait tout aussi bien s’agir… d’un fan de formule 1 venu d’Angleterre !

Une analyse ADN pour enfin savoir

L’avocat de l’homme en question est en tout cas formel : son client n’est pas originaire de Trapani en Sicile mais de Liverpool, même s’il habite aujourd’hui en Espagne. Il aurait d’ailleurs un fort accent de sa ville anglaise natale. Selon la défense, il est venu aux Pays-Bas pour assister au grand prix de formule 1 à Zandvoort, qui a eu lieu dimanche dernier. Il serait resté quelques jours et au moment de l’arrestation, il aurait voulu manger avec son fils à La Haye.