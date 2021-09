11-Septembre : Bruce Springsteen a rendu hommage en musique aux victimes des attentats

Le 11 septembre 2001, les Etats-Unis étaient frappés en plein cœur par des attentats terroristes, perpétrés par Al-Qaïda. Pour les 20 ans de cette tragédie, une cérémonie de commémoration était organisée ce samedi 11 septembre sur le site de l’effondrement des tours jumelles du Word Trade Center. Durant l’hommage présidé par Joe Biden, les noms des 2977 victimes ont été énoncés, rapporte BFM TV. Des proches des personnes décédées ont également pris la parole.

Pour rendre lui aussi hommage aux victimes des attentats, Bruce Springsteen a interprété le titre « I'll See You in My Dreams », extrait de son dernier album. « Que Dieu bénisse nos frères et nos sœurs qui sont tombés, ainsi que leurs familles, leurs amis et leurs êtres chers », a déclaré le chanteur avant de débuter son émouvante performance, saluée par le public.