Richard Anconina revient sur la fin de vie de son ami Belmondo: «Il était vraiment en souffrance»

20 ans les séparait, et pourtant ils étaient de grands amis. Richard Anconina et Jean-Paul Belmondo s’étaient rencontrés sur le tournage du film mythique « Itinéraire d’un enfant gâté », et là est née leur amitié, comme l’a raconté Richard Anconina à Laurent Delahousse dimanche soir dans « 20h30 le dimanche ».

« On s’est rencontré pendant le film, donc Jean-Paul était d’abord un partenaire. Puis c’est devenu très vite un ami puisqu’on était en Afrique et qu’en Afrique, dans la brousse, les liens se tissent », a expliqué l’acteur de 68 ans, avant de confier qu’avec Belmondo, ils avaient « fait beaucoup de choses ensemble jusqu’à… jusqu’à il n’y a pas longtemps ». Évidemment, l’annonce de la mort de ‘Bébel’ a plongé Richard Anconina dans une profonde tristesse : « Le jour où on a appris le décès de Jean-Paul, j’ai été impressionné, saisi, sonné, comme des millions de gens. C’est compliqué de se dire qu’il n’est plus là ».