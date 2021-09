Invasion d’araignées dans les maisons? Des experts expliquent pourquoi elles sont si nombreuses (vidéo)

Au-delà de ce cycle de reproduction, les araignées pourraient être encore plus présentes cette année. « Cela est probablement dû au printemps et à l’été exceptionnellement humides, ce qui signifie que la végétation est florissante et que le nombre d’insectes volants (dont elles se nourrissent, ndlr) augmente. En ce sens, les araignées sont un bon baromètre : s’il y a beaucoup de proies, il y aura plus d’araignées », fait savoir Koen Van Keer. Mais que l’on ne s’y trompe pas : globalement, leur population est globalement en déclin. En 40 ans, leur nombre se serait effondré de 90%. En cause : la présence plus rare d’insectes, et donc de nourriture.