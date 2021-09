La productrice de «Grey’s Anatomy» balance sur Patrick Dempsey: «Il terrorisait l’équipe»

Désigné trois fois acteur préféré des Américains à la télévision, Patrick Dempsey est LE personnage « Grey’s Anatomy ». Après 11 saisons au sein de la série, son personnage, le Dr Dereck Sheperd, décédé pourtant et Patrick Dempsey quitte le tournage pour de bon.

C’était en 2015, et à l’époque, on parlait déjà de tensions entre le Dr Mamour et la créatrice de la série, Shonda Rhimes. Un livre qui sortira le 21 septembre prochain vient maintenant donner plus d’informations sur les causes du « divorce » entre « Grey’s Anatomy » et Patrick Dempsey. Intitulé « How to save a life : The inside story of Grey’s Anatomy », il a été écrit pas la productrice de la série à succès, Lynette Rice. le Hollywood Reporter l’a lu, et en a rapporté quelques extraits.