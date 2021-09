Olympe victime de grossophobie dans «The Voice»: «On est obligé de te cacher derrière un piano»

Il figure parmi les candidats emblématiques de « The Voice » en France. Olympe, finaliste de la saison 2 du télécrochet de TF1 avait bluffé les coachs d’entrée de jeu aux auditions à l’aveugle en reprenant « Born to die » de Lana Del Rey. De retour dans l’émission huit ans plus tard à l’occasion de « The Voice All Stars » , Olympe s’est confié sur sa première expérience en 2013, auprès de Jordan de Luxe pour Télé Star.

Un effet yo-yo

Donc l’ex-candidat s’est mis au régime et a perdu du poids. Sauf que ce n’était apparemment pas suffisant, puisqu’après « The Voice », l’équipe artistique qui le suivait lui a refait la même demande. « Du coup, j’ai refait un régime une deuxième fois, mais comme je me suis privé, j’ai repris ensuite plus de poids. Après, j’ai recommencé un régime, et j’ai repris encore du poids », expliqué Olympe, confiant qu’il n’osait pas s’imposer (et s’opposer) à ça à l’époque. Finalement, il a terminé par se concentrer sur son poids et non sur la musique. « En fait, quand on me disait ‘Tu es trop gros’, ça me faisait mal au cœur. J’étais démoralisé ».