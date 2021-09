Daniel Craig a décroché le même grade que James Bond à la Royal Navy

L’annonce a été faite par le ministère de la Défense, une semaine avant la sortie, plusieurs fois repoussée à cause de la pandémie, du nouveau volet de la saga, « Mourir peut attendre ». L’amiral Tony Radakin a déclaré : « Daniel Craig est bien connu pour avoir été le commandant Bond au cours des quinze dernières années – un officier de marine qui assure la sécurité de la Grande-Bretagne lors de missions à travers le monde. C’est ce que la vraie Royal Navy fait tous les jours, en utilisant moyens technologiques et compétences de la même manière que Bond lui-même ».

Après quinze ans dans la peau de son personnage de James Bond, Daniel Craig a bénéficié du statut de commandant honoraire de la Royal Navy, la marine britannique. L’acteur obtient donc le même grade que son personnage et ne fait plus qu’un avec la figure emblématique de James Bond.

Une collaboration avec la Royal Navy

L’acteur du cinquième et dernier film de la série se dit « honoré » et « privilégié » de cette nomination. Il devient donc une sorte d’ambassadeur de la marine britannique. Il devra participer à la promotion de la Royal Navy et de ses actions dans le monde. Daniel Craig a aussi pu rencontre le commandant Frances Bond à Portsmouth, où se trouve le quartier général de la Royal Navy. Ce dernier a d’ailleurs déclaré : « Des collègues m’ont pas mal charrié sur le fait d’être le véritable Bond, mais je n’aurais jamais imaginé que je rencontrerais un jour l’acteur qui l’a interprété ».