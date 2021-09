Les internautes choqués de la tenue de Loana et de l’attitude de Hanouna dans TPMP: «Vous êtes des monstres»

Loana était l’invitée de l’émission « Touche pas à mon poste » avec Hanouna et Sylvie Ortega. L’animateur l’a convié à l’émission avec l’intention que les deux femmes se réconcilient. En février dernier, Loana avait fait une overdose médicamenteuse. Elle accusait Sylvie Ortega d’avoir tenté de la tuer et de l’avoir volé.

Cyril Hanouna souhaitait par cette rencontre, que les deux femmes s’expliquent sur les accusations de l’une. Leur brouille avait été le sujet d’une émission sur TPMP dans le passé. Loana commence par dire à Sylvie Ortega : « Tu m’as fait du mal. Des fausses rumeurs tu sais bien que tu en as lancées. Tu ne peux pas dire le contraire (…) et des rumeurs peuvent détruire une vie » et d’ajouter qu’elle était prête à la pardonner « parce que ça a été mon amie pendant plusieurs mois ». Du côté de Sylvie Ortega, les choses n’étaient pas si évidentes et lui répond : « On s’est beaucoup aimées. Et je voudrais que tu t’excuses. Tu sais très bien que je n’ai jamais voulu te tuer ».