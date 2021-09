Les premières images de la saison 2 d’«Emily in Paris» viennent de sortir (photos)

La seconde saison se déroulera à Paris bien évidemment, où Emily commence à prendre ses marques et à s’habituer petit à petit aux traditions locales. Mais le protagoniste joué par Lily Collins se baladera aussi en dehors de la capitale, à Saint-Tropez notamment.

Netflix avait annoncé le renouvellement de la série « Emily in Paris », les premières images et un synopsis viennent de sortir. Si les protagonistes de la première saison semblent être encore là dans leur majorité, de nouveaux personnages font aussi leur apparition. Malgré les critiques, cette deuxième saison semble attendue par certains.

Netflix a partagé neuf clichés sur Instagram. L’ambiance vibrante colorée de la série sera encore bien présente. Parmi les personnages, on retrouve notamment les deux grandes copines d’Emily, Mindy et Camille, ainsi que Gabriel, pour qui Emily a eu un coup de cœur. La patronne, Sylvie Grateau, jouée par Philippine Leroy-Beaulieu, sera aussi présente.

Un nouveau personnage

Sur l’un des clichés, on retrouve Emily face à un inconnu. Dans le synopsis, une phrase permet de deviner qui ce personnage sera : « Désormais plus à l’aise dans sa vie parisienne, Emily se débrouille beaucoup mieux pour se repérer dans la ville, même si elle a encore du mal à s’habituer à certaines traditions typiquement françaises. Après s’être retrouvée dans un triangle amoureux avec son voisin et sa première véritable amie française, Emily est bien décidée à se recentrer sur son travail – qui se complique davantage chaque jour. En cours de français, elle rencontre un expatrié qui l’agace autant qu’il la séduit ».

La série écrite par Darren Star, auteur à l’origine de « Sex and The City » a pourtant été plusieurs fois critiquée. L’usage un peu trop poussé des clichés mais aussi la tendance d’Emily à ne pas se remettre en question face aux autres personnages de la série et des situations, ont souvent été pointé du doigt. Enfin, le tournage n’a pas été évident à Paris, surtout pour les habitants, exaspérés de voir les équipes de tournages bloquer des rues entières.

La série a été nominée deux fois pour les Golden Globes mais n’a pas raflé de récompense. Certains se sont même laissé à penser qu’il y avait eu de la corruption pour voir ce genre de série parmi les nominés.