Malaise et tension entre Hanouna et Sophie Tapie sur TPMP: «Si tu n’es pas contente d’être là, tu peux y aller»

Mais ce choix de sujet n’a pas plu à la chanteuse qui a vite partagé son inconfort : « Je suis très mal à l’aise, je ne pensais pas qu’il y aurait ça. Je viens parler de musique en fait et je me sens un peu piégée très honnêtement. Je ne pensais pas qu’on m’infligerait ces images. Si j’avais su, je ne serais pas venue ». L’ambiance déjà lourde va alors s’atténuer un peu avant de repartir de plus belle après la question de Cyril Hanouna : « Est-ce que tu as peur tous les jours, tu te dis « il faut que je profite à fond de mon papa » ? ». Cette fois, Sophie Tapie perd patience et rétorque à l’animateur : « Ça coule de source, c’est une question rhétorique ! Quand tu me dis, « est-ce que tu as peur tous les jours », la question est super malaisante (…) Pour moi, c’est super dur de répondre à ça. Même si je suis quelqu’un de fort, je suis un être humain ! Ça me met très mal à l’aise parce que ça me touche ».