Cyril Hanouna serait-il un conseiller secret d’Emmanuel Macron?

Cyril Hanouna serait-il un conseiller secret du président français ? C’est en tout cas ce que semble dire la nouvelle Une de Paris Match dans sa colonne de gauche, où il est possible de lire : « Cyril Hanouna, conseiller secret de Macron. Sa première interview politique ».

Les mots sont lâchés, l’animateur de « Touche pas à mon poste » aurait pris le virage de la politique auprès d’Emmanuel Macron. Pas du tout assure Cyril Hanouna sur le plateau de son émission. Il est vrai que ce dernier connaît le président et échange parfois avec lui mais pas au point de parler de lui comme d’un « conseiller secret », loin de là. Pendant son émission, l’animateur réagit et explique : « J’ai simplement dit que je gardais des contacts avec certains membres de la classe politique comme Marlène Schiappa, Jean-Luc Mélenchon, Xavier Bertrand ou encore Emmanuel Macron. Je peux avoir le président Emmanuel Macron par SMS ou au téléphone sur certaines choses. Il n’en fallait pas plus pour que le magazine s’imagine que je suis un proche conseiller du président. Ils ont fait un raccourci ».