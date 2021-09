Le champion américain de natation Klete Keller admet avoir participé à l’assaut du Capitole

Lors du saccage du Capitole, Klete Keller a été photographié et filmé. Le nageur a reconnu avoir passé environ une heure dans le Capitole alors que de nombreux manifestants marchaient et vandalisaient les lieux pendant que les élus certifiaient la victoire à la présidentielle de Joe Biden. Le nageur olympique a été identifié sur plusieurs photos prises au moment des faits.

Le juge doit statuer sur la peine qui peut aller jusqu’à une vingtaine de mois en prison. Cependant, des documents judiciaires indiquent que le juge pourrait s’écarter de cette peine. Klete Keller a conclu un accord avec les procureurs. Il a admis avoir filmé des policiers et insulté des chefs démocrates du Sénat et de la Chambre des représentants. Il se serait aussi débattu avec des agents de la sécurité au moment de l’évacuation des lieux. Le nageur olympique s’est engagé à payer la somme de 2.000 dollars de dédommagement et a coopérer avec les enquêteurs En contrepartie, les charges pour violence ont été abandonnées.