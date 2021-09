Une école est envahie d’araignées, 1.500 élèves sont renvoyés chez eux

Les élèves ont donc été invités à rester chez eux le temps que l’invasion de cette araignée soit stoppée. L’école de Duston n’est pas la première de Northamptonshire à faire face à cette situation particulière. L’école Malcolm Arnold Academy a dû elle aussi fermer ses portes de façon temporaire au début du mois. Ces événements pourraient être dus à la période de l’année qui est plus propice aux sorties de cette espèce d’araignées.

À Northampton au Royaume-Uni, l’école de Duston a dû faire face à un problème bien particulier. L’école se serait retrouvée infestée d’araignées, des fausses veuves noires. Le média local, Northants Live rapporte la lettre envoyée par l’école aux parents d’élèves. L’établissement annonce que le bâtiment serait envahi de « fausses veuves noires », une araignée dont la morsure peut être très désagréable, proche de la piqûre de guêpe. Cette espèce est souvent confondue avec la veuve noire qui est, elle, beaucoup plus dangereuse.

Les élèves sont donc restés chez eux le lundi suivant l’annonce faite dans la lettre. De même que les professeurs et l’ensemble du personnel, ils ne pourront revenir que lorsque la possible infestation sera contrôlée. En attendant, l’école assure que les élèves ne sont pas en congés pour autant et que les professeurs proposent des travaux en ligne le temps que la situation revienne à la normale.