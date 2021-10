Ce nounours à l’effigie d’Angela Merkel rencontre un succès fou en Allemagne (vidéo)

Alors qu’elle s’apprête à quitter le pouvoir en Allemagne après 16 ans en tant que chancelière du pays, Angela Merkel reçoit des hommages de toutes parts. Et certains sont plus originaux que d’autres…

Une société allemande a en effet eu l’idée de créer un ours en peluche à l’effigie de la chancelière. Un nounours habillé comme Angela Merkel, avec la même coupe de cheveux et les mains jointes comme l’Allemande a l’habitude de le faire. Et la peluche, vendue 180 euros, a eu un fameux succès en Allemagne, rapporte le Huffington Post. Les 500 oursons, tous fabriqués à la main dans l’usine Hermann-Toys, ont été vendus en moins d’une semaine.