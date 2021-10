Illusion d’optique: ce chien qui court sur la plage fait le tour de la Toile (photo)

Voilà encore un cliché qui va donner du fil à retordre à votre cerveau. Partagé sur Twitter (et sur Reddit, où il a été liké 52.000 fois) par la réalisatrice française Diane Doniol-Valcroze, il montre « simplement » un chien tout juste sorti de la mer et qui court sur une plage. Trempé, il sprinte sur le sable et a été pris en photo en pleine action, à un moment où ses pattes paraissent complètement emmêlées.

Au premier regard, la position du chien semble irréelle, comme si l’on avait affaire à un photomontage. Mais il n’en est rien. Une fois l’image bien analysée, on remarque en réalité que les deux pattes à gauche sur la photo sont les pattes arrières de l’animal, tandis que celles de droite sont ses pattes avant. Vous vous y retrouvez ?