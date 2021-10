La princesse Élisabeth débute ses études à Oxford ce lundi: ses premiers pas au Lincoln College (vidéo)

Après un an de formation à l’école royale militaire, la princesse Elisabeth entame ce lundi 4 octobre un programme de trois ans en histoire et politique au Lincoln College, l’un des collèges de la prestigieuse Université d’Oxford. Voilà qui lui assurera une formation utile à sa future fonction de reine, puisqu’elle alliera l’étude des sciences politiques à l’histoire, donc la mise en perspective historique des événements. À cette occasion, des images de la princesse ont été prises au Lincoln College et dans un certain nombre de lieux incontournables de la ville d’Oxford, le lundi 27 et le mardi 28 septembre 2021, lorsque la fille aînée de Philippe et Mathilde a découvert son nouveau lieu de vie.