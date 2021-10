«Bohemian Catsody»: des chats reprennent le tube de Queen et c’est tordant (vidéo)

En ce lundi matin, voilà une vidéo qui vous fera sans aucun doute bien rire ! Imaginez une petite chorale de chats (animés) reprendre « Bohemian Rhapsody », le tube planétaire de Queen… Cela donne « Bohemian Catsody », une parodie tordante imaginée par une habituée des détournements de chansons, Shirley Serban, et diffusée sur Youtube il y a trois jours.

La réalisatrice de « Bohemian Catsody » a adapté les paroles de Queen à la vie d’un chat, cela donnant notamment des phrases telles que « Mama, just killed a mouse, ate it all except the head, that’s your present on your bed », « Feed me now, don’t be slow », « I’ll try to find a bird for you tomorrow », et des miaulements en guise de chœurs.