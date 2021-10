Nicolas Sarkozy se moque de François Hollande en l’imitant lors d’une conférence (Vidéo)

« On ne peut pas en débattre en racontant des sornettes ! »

Particulièrement galvanisé, il s’est lancé dans une imitation de l’ancien président socialiste. Singeant l’élocution et les mimiques très distinctives de François Hollande, il a lancé : « Je me suis demandé si par hasard il n’y avait pas un risque de tsunami sur le Rhin. L’énergie nucléaire on peut être pour, on peut être contre, on peut en débattre. Mais on ne peut pas en débattre en racontant des sornettes ! » Il a aussi évoqué le cas de Tchernobyl qu’il considère comme « la faillite du système communiste soviétique » et non « la faillite du nucléaire. »