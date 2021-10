«Danse avec les stars»: qui a été éliminé au terme d’une nouvelle épreuve?

Tayc et Fauve Hautot se sont démarqués au début de la soirée, face à Lucie Lucas et Anthony Colette, tout comme Vaïamala Chaves et Christian Millette, opposés à Baptiste Maunier et Inès Vandamme. Michou et Elsa Bois ont ensuite décroché leur place pour la suite face à Aurélie Pons et Adrien Caby. Même chose pour Gérémy Crédeville et Candice Pascale, face à Wejdene et Samuel Texier. En haut du classement, Dita von Teese et Christophe Licata se sont battus face à Bilal Hassani et Jordan Mouillerac. Un duel au sommet qui a vu Dita von Teese triompher.