Affaire Maddie McCann: l’enquête serait bientôt bouclée

Les enquêteurs seraient donc en mesure de faire officiellement inculper Christian Brückner, le suspect principal dans cette affaire. L’homme est actuellement en prison. Dans l’interview accordée au Mirror, le procureur explique : « Nous avons déjà assez de preuves pour l’inculper. Mais comme nous n’avons pas encore les réponses à certaines questions, il est préférable d’attendre un peu plus longtemps. De toute façon, il est en prison, nous n’avons donc pas de craintes à ce niveau-là. Le temps joue en notre faveur ».

En 2007, la petite Maddie McCann disparaissait alors qu’elle était en vacances avec ses parents au Portugal. Quatorze ans plus tard, après une lutte acharnée des parents pour que l’enquête se poursuive, le procureur allemand, Hans Christian Wolters a annoncé dans une interview au Mirror, que l’enquête pourrait être bouclée dans le courant de l’année prochaine. Il a aussi ajouté qu’ils avaient « suffisamment de preuves ».

Pour le moment, les enquêteurs expliquent que rien ne prouve que la petite Maddie McCann soit morte, pourtant, il y a peu de doutes sur le décès de la petite fille : « Nous n’avons pas trouvé de corps ni aucune trace ADN. Nous ne savons pas non plus comment elle est morte. Cependant, sur base des preuves que nous avons recueillies, le résultat est clair. Il n’y a aucun espoir qu’elle soit encore en vie ».

Christian Brückner, le principal suspect aurait avoué les faits à l’un de ses amis et le contenu de son téléphone aurait lui aussi, révélé des éléments sur la disparition de la petite fille. L’homme se trouvait dans le même centre de vacances que la famille McCann, à Praia da Luz. Christian Brückner est un suspect depuis 2017, depuis que les polices britannique et allemande ont retrouvé sa trace. Cet élément n’a pourtant été rendu public que l’année passée. Christian Brückner est déjà connu pour des faits de viol et d’exhibitionnisme devant des mineurs.