Pour sensibiliser au cancer du sein, Shannen Doherty partage des photos d’elle le crâne rasé

Elle écrit en légende des photos : « À l’occasion du mois de sensibilisation au cancer du sein, j’aimerais vous faire part de mon parcours personnel, de mon premier diagnostic à mon deuxième (…) Est-ce que c’est joli ? Non, mais c’est la vérité et j’espère, en la partageant, que nous serons tous mieux informés, que nous saurons mieux à quoi ressemble le cancer. J’espère que j’encourage les gens à passer des mammographies, à faire des contrôles réguliers, à dépasser la peur et à faire face à ce qui peut se présenter à eux ».

Le mois d’octobre est un mois dédié pour la sensibilisation au cancer du sein. La Belgique est d’ailleurs le pays le plus touché par ce cancer avec une incidence de 188 cas sur 100.000 femmes. Dans cette lutte contre le cancer, l’actrice de « Beverly Hills, 90210 », Shannen Doherty a décidé de partager son expérience. L’actrice de 50 ans est depuis 2015 en rémission d’un cancer du sein de stade 4. Sur Instagram, elle a partagé deux photos d’elle. La première présente Shannen Doherty avec un mouchoir dans le nez, le crâne rasé. Elle explique que les nombreux traitements à base de chimiothérapie et de radiothérapie lui ont provoqué de nombreux saignements de nez.

Elle explique notamment les traitements qu’elle a suivis à partir de 2015 : « En 2015, on m’a diagnostiqué un cancer du sein. J’ai subi une mastectomie, puis une chimio et des rayons. J’ai eu de nombreux saignements de nez à cause de la chimio (…) J’étais aussi très fatiguée. Je me suis remontée le moral en mettant un pyjama rigolo que mon amie Kristy m’avait offert. Est-ce qu’il m’a vraiment remonté le moral ? Oui ! J’avais l’air ridicule et dans ce ridicule, j’étais capable de rire de moi-même ». Dans les photos suivantes, on voit la star allongée, visiblement épuisée, dans ce qui semble être les pyjamas offerts par son amie.