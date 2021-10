Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka, les premières images dévoilées (photos)

Willy Wonka et sa personnalité excentrique sera joué par Timothée Chalamet. L’acteur vient de publier deux photos sur sa page Instagram qui le montre dans un costume de velours rouge et chapeau haut de forme marron. Le film « Wonka » est actuellement en tournage. Ce sera un préquel de « Charlie et la chocolaterie ». L’histoire imaginée par Roald Dahl continue de fasciner et est en train d’être adaptée au cinéma.

« Le suspense est insoutenable, j’espère que ça va continuer… » écrit Timothée Chalamet en légende de ses photos. À l’affiche de ce prochain film, les spectateurs pourront retrouver Olivia Colman, Rowan Atkinson et Sally Hawkins. L’histoire s’attachera à comprendre la jeunesse particulière du jeune chocolatier avant qu’il ne lance sa chocolaterie. Le réalisateur, Paul King parle de ce film comme d’une comédie musicale. Ainsi, les fans pourront voir Timothée Chalamet en tant qu’acteur mais aussi danseur et chanteur.