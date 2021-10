Harry et Meghan ne baptiseront pas Lilibet au Royaume-Uni

Lilibet, le second enfant du prince Harry et de Meghan Markle est née le 4 juin dernier. Depuis, les parents sont restés très discrets sur leur petite fille. L’annonce de la naissance n’a été faite que quelques jours plus tard et aucune photo n’a été dévoilée pour le moment. Le couple princier a pris ses distances de la famille royale en mars 2020 en partant emménager aux États-Unis. Depuis de nombreuses questions se posent, notamment celle du baptême de l’enfant.

Pour les experts royaux, la petite fille née à Santa Barbara en Californie sera probablement baptisée en Californie et non au Royaume-Uni comme beaucoup l’auraient imaginé. Meghan Markle avait pourtant souhaité faire baptiser sa fille Lilibet, du surnom de la Reine, au château de Windsor, là où le couple s’est marié et où a été baptisé leur premier enfant Archie.