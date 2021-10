Elton John, seul artiste dans le top 10 britannique durant six décennies: retour sur ses succès

Elton John a enregistré le plus grand nombre d’apparitions dans le top 10 durant les années 70. C’était son époque de gloire avec des titres emblématiques tels que « Your Song », « Rocket Man », « Goodbye Yellow Brick Road », et son premier top 1, « Don’t Go Breaking My Heart », en duo avec la chanteuse Kiki Dee.

Depuis cette époque-là, plusieurs titres ont fait des percées notables dans les charts. C’est notamment le cas de « I'm Still Standing » (1983), « Nikita » (1985), « Something About the Way You Look Tonight » (1997) ou encore la reprise avec Blue de « Sorry Seems to Be the Hardest Word » (2002).