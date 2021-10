DALS: Bilal Hassani fait consensus avec sa danse sur le harcèlement scolaire

Ce vendredi 15 octobre, le public attendait avec impatience la nouvelle performance de Bilal Hassani, grand favori de cette saison de « Danse avec les stars » avec Dita von Teese. Clairement, il n’y a pas eu de déception. Le chanteur a dédié sa prestation à la lutte contre le harcèlement scolaire, dont il a souffert pendant son enfance, et a livré un moment chargé d’émotion.

Avant la performance, plusieurs témoignages d’adolescents ont été diffusés en lien avec le harcèlement scolaire. Puis le duo Bilal Hassani-Jordan Mouillerac est entré sur scène avec un American smooth sur L’effet de masse de Maëlle, une chanson qui s’inscrit parfaitement dans ce thème-là (la vidéo est disponible via le lien ici). Le jury a totalement approuvé la prestation, donnant une note de 35 points, soit la meilleure de la soirée. En cumulant les résultats depuis le début de la saison, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac comptent à leur actif 103 points. Dita von Teese et Christophe Licata arrivent juste derrière avec 97 points. Ce vendredi soir, c’est le duo Vaimalama Chaves-Christian Millette qui a été éliminé.