Une «invasion de toiles d’araignées» dans certains coins du Hainaut?

Il y a une semaine, un habitant du Rœulx a alerté la rédaction de RTL Info suite à ce qu’il a constaté dans son jardin. « C'est quoi cette invasion de toiles d'araignées ? », s’est-il exclamé (en envoyant des photos disponibles via ce lien). « Ce matin au réveil nous avons remarqué que notre jardin et les alentours étaient envahis de toiles d'araignées. Arbres, clôtures, pelouse, mobilier. Depuis six ans que nous vivons sur place nous n'avons jamais connu ce phénomène ». Pour en savoir plus, RTL a interrogé Arnaud Henrard, spécialiste des araignées à l'Université Catholique de Louvain (UCLouvain), qui y voit le fait de quatre facteurs.

Reproduction, eau et humidité

Tout d’abord, il y a la rosée du matin, qui augmente la visibilité des toiles et qui se produit souvent en ce début d’automne. Ensuite, il y a le cycle de reproduction des araignées. Certaines espèces deviennent adultes précisément à cette période de l’année et se mettent en quête d’un(e) partenaire. Elles sont plus mobiles et produisent donc plus de toiles, explique le chercheur.