McFly et Carlito annoncent la sortie de leur album

À l’occasion de la sortie d’une nouvelle chanson, McFly et Carlito annonce la sortie prochaine de leur album. Il aura fallu 24 heures à peine pour que le duo McFly et Carlito engrange de nouveau le million de vues sur Youtube. Un certain record de rapidité qui n’est cette fois-ci, pas la faute d’un invité important ou d’un tour avec la patrouille de France. Les deux compères viennent de sortir un clip sur la mauvaise habitude qui se répand de plus en plus chez les usagés de smartphone : le scrolling.

Cette fois-ci, les deux hommes ont décidé de s’attaquer aux mauvaises manies sur le téléphone, à savoir cette habitude de scroller, faire défiler son écran de façon compulsive, sans y chercher véritablement du contenu. McFly et Carlito se mettent en scène dans de nombreuses situations où le « scrolling » parasite complètement un moment. Pendant un mariage, une discussion père-fils ou un accident de voiture, les deux hommes sont incapables de lâcher leur téléphone. Leur chanson remplie d’ironie comme à leur habitude, vient moquer ces « pouces déchaînés ».

À l’occasion de cette nouvelle chanson, McFly et Carlito ont aussi annoncé la prochaine sortie de leur album, le 10 décembre prochain. Les deux youtubeurs ont annoncé que ce serait leur « meilleur album ». Cela faisait depuis 2020 que McFly et Carlito envisageaient de créer un album, suivant ainsi la démarche d’autres youtubeurs comme Squeezie ou Mister V. Cet album sera aussi l’occasion pour eux de réaliser une tournée : « On va pouvoir faire une tournée pour voir les gens parce qu’on les voit rarement. Il y aurait un vrai spectacle derrière, pas juste un simple concert » déclarait Carlito il y a quelques mois. Les internautes semblent ravis, certains restent tout de même dubitatifs sur la qualité des chansons qui seront proposées.